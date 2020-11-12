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مجلس التعاون يدين الاعتداء الفاشل بجدة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في مدينة جدة، وأسفر عن إصابة شخصين بجروح.

وأعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً وقوف دول المجلس صفاً واحداً مع المملكة العربية في تعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.

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