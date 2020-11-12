السعودية اليوم / الجامعة العربية المفتوحة تعقد مؤتمراً صحفياً حول افتتاح فرعها الجديد بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس

عقدت الجامعة العربية المفتوحة بالمدينة المنورة اليوم, مؤتمراً صحفياً، للتعريف بفكرة الجامعة وأهدافها ومناقشة العديد من النقاط المتعلقة بافتتاح فرعها الجديدة بالمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس الأمناء بالجامعة، ورئيس الجامعة بالمملكة الدكتور علي بن محمد الشهراني، ورئيس الجامعة بالوطن العربي الدكتور محمد الزكري، وعدد من أعضاء مجلس الجامعة، وذلك في قاعة المؤتمرات بالجامعة.

ونوه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس الأمناء بالجامعة بالدعم والاهتمام الذي حظي به قطاع التعليم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، والحلول التي قدمت في مواجهة

وأكد سمو رئيس مجلس الأمناء أن الجامعة تسير علي خطى ثابته من أجل خدمة التعليم العالي والنهوض بالمجتمع من خلال توسعها في المملكة والوطن العربي، حيث يُعد افتتاح فرعها الجديد في المدينة المنورة غداً مواصلة لفروعها السابقة الذي يبلغ عددها 15 فرعاً تسعة منها في الوطن العربي و 6 فروع في المملكة، كما تدرس إطلاق الفرع السابع في منطقة عسير.

من جانبه أكد رئيس الجامعة بالوطن العربي الدكتور محمد بن إبراهيم الزكري أن فرع الجامعة في المدينة المنورة أتى عقب أعوام من تواجد الجامعة في منظومة التعليم العالي في المنطقة، إذ خرجت العديد من الدفعات ولمست مدى حاجة المجتمع المحلي للجامعة من ناحية المحتوى أو حتى تقنيات وأساليب التعليم المتطورة المعتمدة، مشددًا على أن الجامعة ستواصل دورها في التفاعل والتكامل مع مؤسسات التعليم العالي في المنطقة.

من جهته ذكر رئيس الجامعة بالمملكة الدكتور علي بن محمد الشهراني أن فرع الجامعة العربية المفتوحة في منطقة المدينة المنورة يعد واحدًا من أكبر الفروع ، لافتًا النظر إلى أن الجامعة تعمل على نشر التعليم العالي في مناطق المملكة بأساليب وتقنيات التعليم عن بعد والحضوري بالتعاون مع الجامعة البريطانية المفتوحة.

وبين الشهراني أن الجامعة مؤسسة تعليمية غير ربحية، مقرها الرئيس دولة الكويت حيث بلغ عدد الطلاب المنتسبين لها في الوطن العربي 220,000 ألف بأكثر من 143 جنسية ، معتمدة أسلوبا تعليميا مختلفا لتمكين أكبر عدد من شرائح المجتمع العربي من الحصول على فرص عادلة ومتساوية من التعليم العالي.

// انتهى //

04:24ت م

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المدينة المنورة 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسعقدت الجامعة العربية المفتوحة بالمدينة المنورة اليوم, مؤتمراً صحفياً، للتعريف بفكرة الجامعة وأهدافها ومناقشة العديد من النقاط المتعلقة بافتتاح فرعها الجديدة بالمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس الأمناء بالجامعة، ورئيس الجامعة بالمملكة الدكتور علي بن محمد الشهراني، ورئيس الجامعة بالوطن العربي الدكتور محمد الزكري، وعدد من أعضاء مجلس الجامعة، وذلك في قاعة المؤتمرات بالجامعة.ونوه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس الأمناء بالجامعة بالدعم والاهتمام الذي حظي به قطاع التعليم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، والحلول التي قدمت في مواجهة فيروس كورونا المستجد للمحافظة على سلامة الطلاب والطالبات.وأكد سمو رئيس مجلس الأمناء أن الجامعة تسير علي خطى ثابته من أجل خدمة التعليم العالي والنهوض بالمجتمع من خلال توسعها في المملكة والوطن العربي، حيث يُعد افتتاح فرعها الجديد في المدينة المنورة غداً مواصلة لفروعها السابقة الذي يبلغ عددها 15 فرعاً تسعة منها في الوطن العربي و 6 فروع في المملكة، كما تدرس إطلاق الفرع السابع في منطقة عسير.من جانبه أكد رئيس الجامعة بالوطن العربي الدكتور محمد بن إبراهيم الزكري أن فرع الجامعة في المدينة المنورة أتى عقب أعوام من تواجد الجامعة في منظومة التعليم العالي في المنطقة، إذ خرجت العديد من الدفعات ولمست مدى حاجة المجتمع المحلي للجامعة من ناحية المحتوى أو حتى تقنيات وأساليب التعليم المتطورة المعتمدة، مشددًا على أن الجامعة ستواصل دورها في التفاعل والتكامل مع مؤسسات التعليم العالي في المنطقة.من جهته ذكر رئيس الجامعة بالمملكة الدكتور علي بن محمد الشهراني أن فرع الجامعة العربية المفتوحة في منطقة المدينة المنورة يعد واحدًا من أكبر الفروع ، لافتًا النظر إلى أن الجامعة تعمل على نشر التعليم العالي في مناطق المملكة بأساليب وتقنيات التعليم عن بعد والحضوري بالتعاون مع الجامعة البريطانية المفتوحة.وبين الشهراني أن الجامعة مؤسسة تعليمية غير ربحية، مقرها الرئيس دولة الكويت حيث بلغ عدد الطلاب المنتسبين لها في الوطن العربي 220,000 ألف بأكثر من 143 جنسية ، معتمدة أسلوبا تعليميا مختلفا لتمكين أكبر عدد من شرائح المجتمع العربي من الحصول على فرص عادلة ومتساوية من التعليم العالي.// انتهى //04:24ت م0299

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