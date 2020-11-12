سياسي / وزير الخارجية الموريتاني يجري اتصالاً هاتفيًا بالأمين العام للأمم المتحدة



نواكشوط 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم، اتصالا هاتفيا بالأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس، تناول الأوضاع المتوترة في شريط الكركرات قرب الحدود الشمالية لموريتانيا.

وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء مساء اليوم، أن الجانبين تحدثا عن خطورة الوضع القائم قرب الحدود الشمالية لموريتانيا، والتخوف من أن يؤدي إلى أعمال عنف لا تحمد عقباها.

وأطلع الأمين العام الوزير الموريتاني على كافة الاتصالات التي يجريها منذ يومين من أجل تجنب أي تفاقم للوضع على الميدان، ولكنه أبدى مخاوفه مما وصل إليه الوضع الميداني من خطورة.

وطلب الأمين العام من موريتانيا أن تلعب دورها الإيجابي والمعترف به من كل الأطراف من أجل حلحلة هذه الأزمة، فيما أكد الوزير الموريتاني أن هذه الجهود قائمة بكثافة منذ ايام.

واتفق الجانبان على مواصلة الجهود والاتصالات المتبادلة.

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