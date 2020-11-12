السعودية اليوم / كينيا تسجل 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيروبي 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الكينية عن تسجيل 1344 إصابة جديدة و24 وفاة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في كينيا بلغ 64 ألفًا و 588 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفًا و 154 حالة وفاة.

// انتهى //

03:41ت م

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نيروبي 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكينية عن تسجيل 1344 إصابة جديدة و24 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في كينيا بلغ 64 ألفًا و 588 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفًا و 154 حالة وفاة.// انتهى //03:41ت م0295

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