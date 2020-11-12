السعودية اليوم / حرس الحدود البحري التونسي ينقذ 19 مهاجرًا من الغرق



تونس 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس

أنقذت وحدات من حرس الحدود البحري التونسي 19 مهاجرًا غير شرعي من الغرق في عرض البحر، وهم في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.

وأفاد الناطق الرسمي باسم إقليم حرس الحدود البحري بالوسط علي العياري في تصريح اليوم أنه تم إنقاذ المجموعة المهاجرة على بعد 60 كيلومترا من شواطئ محافظة صفاقس، بعد أن تسرب المياه إلى مركبهم جراء رداءة الأحوال الجوية، لافتًا النظر إلى أنه تم التحفظ على المجموعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

من جهة أخرى أوقفت وحدات من الأمن بمحافظة بنزرت شمال تونس 5 أشخاص كانوا يستعدون لاجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا.

وأفاد مصدر أمني بالجهة في تصريح اليوم، أنه تم إيقاف المجموعة إثر مداهمة أحد المنازل بمدينة رفراف بالمحافظة المذكورة، لافتًا النظر إلى أنه تم خلال العملية حجز مبالغ مالية من العملة التونسية والأجنبية.

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