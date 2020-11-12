السعودية اليوم / وفاة ثمانية أشخاص جراء تفشي الحمى الصفراء شرق نيجيريا



أبوجا 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس

أعلن مسؤولو الصحة في شرق نيجيريا وفاة ثمانية أشخاص بسبب الحمى الصفراء بالإضافة إلى إصابة ثمانية آخرين نقلوا الى المستشفى في وقت تشهد فيه المنطقة استمرار انتشار المرض في منطقة قانجوا.

وأوضحت المصادر أن مساعي حثيثة تبذلها السلطات لتطويق المرض الذي ينتشر عن طريق نوع من البعوض يتواجد في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية ومن بين الإجراءات حملة تطعيم شاملة.

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