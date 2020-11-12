السعودية اليوم / مصر تسجل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 11 حالة



القاهرة 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 227 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم بخروج 122 متعافيًا من الفيروس من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 100662 حالة حتى اليوم.

وذكر الدكتور خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 109881 حالة من ضمنهم 100662 حالة تم شفاؤها، و 6405 حالة وفاة.

// انتهى //

03:01ت م

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القاهرة 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 11 حالة جديدة.وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم بخروج 122 متعافيًا من الفيروس من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 100662 حالة حتى اليوم.وذكر الدكتور خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 109881 حالة من ضمنهم 100662 حالة تم شفاؤها، و 6405 حالة وفاة.// انتهى //03:01ت م0291

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