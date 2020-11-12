السعودية اليوم / مفوضية اللاجئين تؤكد وصول آلاف اللاجئين إلى السودان جراء الاشتباكات المسلحة في إقليم تيغراي الإثيوبي



الأمم المتحدة 25 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس

أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أنها تعمل مع السلطات السودانية لتقديم المساعدة المنقذة للحياة لأكثر من 7000 لاجئ من إثيوبيا، ممن فروا عبر الحدود، جراء الاشتباكات المسلحة بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وقوات حكومة إقليم تيغراي.

وأفادت المفوضية، في بيان لها اليوم، أنها وفرت المأوى المؤقت للاجئين القادمين إلى السودان في مراكز العبور الواقعة في ولايتي القضارف وكسلا، مشيرة إلى أنها تكثف استعدادها للإغاثة في حالات الطوارئ في المنطقة بالعمل مع الحكومات والشركاء بهدف وضع تدابير للاستجابة لحالات النزوح الإضافية مع تطور الوضع.

ورجحت المفوضية ارتفاع عدد اللاجئين بشكل كبير مع توقع وصول آلاف منهم إلى الحدود السودانية في غضون الساعات المقبلة مع تصاعد حدة الصراع، وهو ما سيتطلب تعبئة كبيرة للموارد بهدف تلبية احتياجات طالبي اللجوء.

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