

القاهرة 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس

اتفقت مصر مع التحالف الدولي للقاحات والأمصال ( GAVI ) على الحصول على 20 مليون جرعة من اللقاحات الخاصة بفيروس

وقال وزير الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد خلال اجتماع اللجنة الطبية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم لمناقشة تطورات إعلان عدد من الشركات العالمية عن التوصل لنتائج متقدمة في لقاحات فيروس كورونا ، وبحث سُبل تأمين حصول مصر على جرعات كافية من تلك اللقاحات، أنه سيتم منح الأولوية المستهدفة لتعاطى اللقاح للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس ، مثل الأطقم الطبية ، والأشخاص الأكثر تأثرًا، مثل أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

//انتهى//

02:14ت م

0289



القاهرة 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واساتفقت مصر مع التحالف الدولي للقاحات والأمصال ( GAVI ) على الحصول على 20 مليون جرعة من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والتي ستنجح في الحصول على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية.وقال وزير الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد خلال اجتماع اللجنة الطبية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم لمناقشة تطورات إعلان عدد من الشركات العالمية عن التوصل لنتائج متقدمة في لقاحات فيروس كورونا ، وبحث سُبل تأمين حصول مصر على جرعات كافية من تلك اللقاحات، أنه سيتم منح الأولوية المستهدفة لتعاطى اللقاح للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس ، مثل الأطقم الطبية ، والأشخاص الأكثر تأثرًا، مثل أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.//انتهى//02:14ت م0289

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصر تتفق مع التحالف الدولي للأمصال للحصول على 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.