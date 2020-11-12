، "الخليج 365" تكشف تفاصيل حادث انشطار مركبة إلى نصفين بـ"نكاسة مكة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - كاميرات المراقبة توثق مقطع فيديو جديدًا أظهر اللحظات الأولى للحادث

وثّقت كاميرات مراقبة لأحد المحال التجارية بمكة المكرمة مقطع فيديو جديدًا، يُظهر اللحظات الأولى لحادث وقع على طريق النكاسة يوم السبت الماضي بعد انحراف إحدى المركبات، وانشطارها إلى نصفين بعد ارتطامها بعمود إنارة، وإصابة قائدها بإصابات متوسطة.

وتفصيلاً، الحادث بدأت فصول قصته بعد أن أقدم شاب على عمل أحد المقالب التي حدثت بين شاب وصديقه قائد مركبة قبل أن يتحول إلى مشهد دامٍ بعد أن انشطرت المركبة إلى نصفين، وخروج زميله من الحادث برضوض خفيفة. هذه الحادثة شهدتها مكة المكرمة، وهي حادثة مروعة، انشطرت فيها سيارة لنصفين على طريق النكاسة، وأُصيب قائدها.

وأوضحت مصادر لـ"الخليج 365" تفاصيل الحادث عندما وقف صاحب المركبة عند أحد المحال التجارية، وترجل منها وهي في وضع التشغيل، وشاهده أحد أصدقائه، ورغب في أن يمازحه من غير علم صاحب المركبة، ثم ركب المركبة، وقادها بسرعة عالية على الطريق الدائري الثالث باتجاه طريق النكاسة. وانتهت المزحة بحادث، كاد يودي بحياته بعد أن ارتطم بعمود إنارة، وانشطرت المركبة إلى نصفين.

وقد نشرت "الخليج 365" التفاصيل الأولى بعنوان (مكة.. حادث مروّع يشطر سيارة لنصفين على "طريق النكاسة" ويصيب قائدها). ونجا المواطن من الحادث الشنيع بعد اصطدام مركبته بعمود إنارة على طريق النكاسة بمكة المكرمة، وانشطارها إلى نصفين، وإصابته بإصابة متوسطة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان تلقي غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة في الساعة الـ3.35 من عصر السبت بلاغًا من مواطن، أفاد بوجود حادث تصادم في النكاسة، وبه إصابة. وفور تلقي البلاغ تم توجيه فرقة إسعافية. وحين وصول الفرقة الإسعافية تبيّن انشطار السيارة، ووجود إصابة متوسطة الخطورة؛ فتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب، ونقله إلى مستشفى النور التخصصي.