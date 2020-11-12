، "أبو ساق": خطاب خادم الحرمين وثيقة وطنية مهمة ترسم الطريق لمجلس الشورى ،

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عدّ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبو ساق الخطاب الملكي الذي تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بإلقائه خلال افتتاح الدورة (الثامنة) لمجلس الشورى وثيقة وطنية مهمة، ترسم الطريق لمجلس الشورى في فعاليات لجانه، ومداولاته في شؤون دراسة وتطوير الأنظمة، والتطوير الإداري، وفعالياته في الدبلوماسية البرلمانية، وغيرها مما يشترك فيه المجلس من أعمال وطنية ملموسة.
وتفصيلاً، قال "أبو ساق" في تصريح بهذه المناسبة: "لقد كانت رؤية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ولا تزال بمنزلة خارطة طريقة، تدفع بمجلس الشورى إلى المزيد؛ للتفاعل والتكامل مع بقية مؤسسات الدولة في أطر وطنية، تصب جميعها في المصالح العليا لدولتنا ومجتمعنا".
وأضاف: "الحمد لله الذي مكّن لبلادنا ما هي عليه اليوم من نعمة الأمن والاستقرار والنهضة الشاملة؛ فها هي السعودية تشهد اليوم فعاليات عالمية متنوعة، من ندوات ومؤتمرات ولقاءات في شتى المجالات، مصاحبة لترؤسها قمة العشرين هذا العام".
ونوه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى بما وصلت إليه السعودية من تقدم في شتى المجالات، متمنيًا للقيادة الرشيدة المزيد من السؤدد والريادة؛ لتظل بلادنا الغالية في هذه المكانة المرموقة إقليميًّا وعالميًّا.
كما هنأ أعضاء مجلس الشورى على الثقة الملكية الكريمة بتكوين المجلس في دورته الحالية، وعلى استئناف جلسات المجلس، متمنيًا للجميع التوفيق في خدمة الدين والمليك والوطن.
"أبو ساق": خطاب خادم الحرمين وثيقة وطنية مهمة ترسم الطريق لمجلس الشورىوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-12
عدّ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبو ساق الخطاب الملكي الذي تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بإلقائه خلال افتتاح الدورة (الثامنة) لمجلس الشورى وثيقة وطنية مهمة، ترسم الطريق لمجلس الشورى في فعاليات لجانه، ومداولاته في شؤون دراسة وتطوير الأنظمة، والتطوير الإداري، وفعالياته في الدبلوماسية البرلمانية، وغيرها مما يشترك فيه المجلس من أعمال وطنية ملموسة.
وتفصيلاً، قال "أبو ساق" في تصريح بهذه المناسبة: "لقد كانت رؤية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ولا تزال بمنزلة خارطة طريقة، تدفع بمجلس الشورى إلى المزيد؛ للتفاعل والتكامل مع بقية مؤسسات الدولة في أطر وطنية، تصب جميعها في المصالح العليا لدولتنا ومجتمعنا".
وأضاف: "الحمد لله الذي مكّن لبلادنا ما هي عليه اليوم من نعمة الأمن والاستقرار والنهضة الشاملة؛ فها هي السعودية تشهد اليوم فعاليات عالمية متنوعة، من ندوات ومؤتمرات ولقاءات في شتى المجالات، مصاحبة لترؤسها قمة العشرين هذا العام".
ونوه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى بما وصلت إليه السعودية من تقدم في شتى المجالات، متمنيًا للقيادة الرشيدة المزيد من السؤدد والريادة؛ لتظل بلادنا الغالية في هذه المكانة المرموقة إقليميًّا وعالميًّا.
كما هنأ أعضاء مجلس الشورى على الثقة الملكية الكريمة بتكوين المجلس في دورته الحالية، وعلى استئناف جلسات المجلس، متمنيًا للجميع التوفيق في خدمة الدين والمليك والوطن.
12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
01:28 AM
12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
03:22 AM
هنّأ الأعضاء على الثقة الملكية الكريمة بتكوين المجلس في دورته الحالية
عدّ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبو ساق الخطاب الملكي الذي تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بإلقائه خلال افتتاح الدورة (الثامنة) لمجلس الشورى وثيقة وطنية مهمة، ترسم الطريق لمجلس الشورى في فعاليات لجانه، ومداولاته في شؤون دراسة وتطوير الأنظمة، والتطوير الإداري، وفعالياته في الدبلوماسية البرلمانية، وغيرها مما يشترك فيه المجلس من أعمال وطنية ملموسة.
وتفصيلاً، قال "أبو ساق" في تصريح بهذه المناسبة: "لقد كانت رؤية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ولا تزال بمنزلة خارطة طريقة، تدفع بمجلس الشورى إلى المزيد؛ للتفاعل والتكامل مع بقية مؤسسات الدولة في أطر وطنية، تصب جميعها في المصالح العليا لدولتنا ومجتمعنا".
وأضاف: "الحمد لله الذي مكّن لبلادنا ما هي عليه اليوم من نعمة الأمن والاستقرار والنهضة الشاملة؛ فها هي السعودية تشهد اليوم فعاليات عالمية متنوعة، من ندوات ومؤتمرات ولقاءات في شتى المجالات، مصاحبة لترؤسها قمة العشرين هذا العام".
ونوه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى بما وصلت إليه السعودية من تقدم في شتى المجالات، متمنيًا للقيادة الرشيدة المزيد من السؤدد والريادة؛ لتظل بلادنا الغالية في هذه المكانة المرموقة إقليميًّا وعالميًّا.
كما هنأ أعضاء مجلس الشورى على الثقة الملكية الكريمة بتكوين المجلس في دورته الحالية، وعلى استئناف جلسات المجلس، متمنيًا للجميع التوفيق في خدمة الدين والمليك والوطن.
، "أبو ساق": خطاب خادم الحرمين وثيقة وطنية مهمة ترسم الطريق لمجلس الشورى ،
المصدر : الخليج 365
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