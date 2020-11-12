شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان ونظيره العراقي يبحثان آفاق التعاون العسكري والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، وآفاق التعاون العسكري وسبل دعمه وتعزيزه، بالإضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع كبار الضباط بوزارة الدفاع من الجانبين والوفد المرافق لرئيس أركان الجيش العراقي.
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