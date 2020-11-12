شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان ونظيره العراقي يبحثان آفاق التعاون العسكري والان نبدء بالتفاصيل

اجتمع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مبنى رئاسة هيئة الأركان العامة أمس، مع رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الأول الركن عبدالأمير يارالله.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، وآفاق التعاون العسكري وسبل دعمه وتعزيزه، بالإضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع كبار الضباط بوزارة الدفاع من الجانبين والوفد المرافق لرئيس أركان الجيش العراقي.