شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة موظف بالقنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي في اعتداء جبان بجدة والان نبدء بالتفاصيل
وصرّح المُتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، بأن الجهات الأمنية تواصل التحقيقات، ولا يزال محل المتابعة الأمنية. من ناحيته، زار صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، المصابَيْن في الحادث، الذي وقع صباح يوم أمس، واطمأن على حالتهما الصحية، ودار حديث قصير مع رجل الأمن السعودي الذي أصيب في الحادث، وحالته الآن مستقرة، فيما دار حديث بالإنجليزية مع المصاب الأجنبي حول سلامته وحالته الصحية، مؤكدًا لهما حرص المملكة على توفير كافة سبل الرعاية لحين خروجهما سالمَيْن.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة موظف بالقنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي في اعتداء جبان بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.