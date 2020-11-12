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إصابة موظف بالقنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي في اعتداء جبان بجدة

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باشرت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، صباح أمس الأربعاء، حادث اعتداء جبان، أثناء حضور القنصل الفرنسي مناسبة في محافظة جدة، نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية، ورجل أمن سعودي، بإصابتين طفيفتين.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، بأن الجهات الأمنية تواصل التحقيقات، ولا يزال محل المتابعة الأمنية. من ناحيته، زار صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، المصابَيْن في الحادث، الذي وقع صباح يوم أمس، واطمأن على حالتهما الصحية، ودار حديث قصير مع رجل الأمن السعودي الذي أصيب في الحادث، وحالته الآن مستقرة، فيما دار حديث بالإنجليزية مع المصاب الأجنبي حول سلامته وحالته الصحية، مؤكدًا لهما حرص المملكة على توفير كافة سبل الرعاية لحين خروجهما سالمَيْن.

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