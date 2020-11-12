«الشؤون الاقتصادية» يناقش تحفيز القطاع الخاص ومشروع ميزانية 2021

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وبحث المجلس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خلال اجتماعه أمس الأول الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، التقرير المقدم من وزارة المالية حيال الأداء الربعي للميزانية العامة للدولة، والعرض المقدم من وزارة المالية في شأن مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 2021م، كما ناقش العرض المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في شأن حالة سوق العمل في المملكة، متضمناً إستراتيجية وهيكل وخصائص سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص، وخارطة الطريق، وإنجازات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأبرز التحديات.
وتابع المجلس العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال التقرير الاقتصادي الربعي وتحليل أثر جائحة كورونا، متضمناً المؤشرات الاقتصادية وأهم التطورات الاقتصادية محلياً ودولياً، والتوقعات المستقبلية، وتحليلاً لأبرز المرئيات.
واطلع المجلس على العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة حيال نتائج قياس أداء الأجهزة العامة في مؤشرات ومبادرات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والإستراتيجيات القطاعية والمؤشرات المسندة. كما استعرض العرض المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة في شأن برنامج التنمية الريفية المستدامة متضمناً برنامج الإعانات الزراعية «ريف»، الذي يهدف إلى ترشيد الإعانات الزراعية ورفع كفاءتها في القطاع الزراعي بالمملكة، وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة الذي يتطلع لتطوير القطاع الريفي الزراعي لتحسين مستوى دخل صغار المزارعين والأسر الريفية، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
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