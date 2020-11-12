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القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ يحفظه الله ـ، اتصالًا هاتفيًا، أمس، بأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال عن خالص عزائه ومواساته لجلالته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين ـ رحمه الله ـ، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وعبّر جلالة ملك مملكة البحرين عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على صادق عزائه لهم، سائلًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويجزل له الأجر على مواساته في الفقيد ـ رحمه الله ـ. وكان خادم الحرمين الشريفين قد بعث برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ـ رحمه الله ـ. وقال الملك المفدى: «علمنا ببالغ الألم نبأ وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد ولشعب مملكة البحرين الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون»، كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ـ رحمه الله ـ.

وقال سمو ولي العهد: «تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ـ رحمه الله ـ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».

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