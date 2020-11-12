شكرا لقرائتكم خبر عن خطبة الجمعة القادمة: الإخوان «إرهابيون» والان نبدء بالتفاصيل

يتناول خطباء الجوامع في مختلف مناطق المملكة الجمعة القادمة، الحديث عن أهمية الاجتماع على الحق والتحذير من التفرق والاختلاف وكل ما يؤثر على وحدة الصف خلف ولي الأمر، والتحذير من الجماعات ذات البيعة والتنظيم وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية المنحرفة القائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام. ويتطرق الخطباء إلى البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء حول تجريم جماعة الإخوان المسلمين وأنها جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وأهمية البيان الشرعي والتحذير من الجماعات المتطرفة وبيان خطرهم على الدين والمجتمع، واستمرارا لما يقوم به الخطباء من الحث على الاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف، وذلك بناء على توجيه من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ، لخطباء الجوامع.

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