شكرا لقرائتكم خبر عن بحث الشؤون الإغاثية مع العراق والان نبدء بالتفاصيل

بحث المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة، في مقر المركز بالرياض أمس، مع رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الأول الركن عبدالأمير يارالله، الموضوعات المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية بين البلدين وسبل تعزيزها.

واستعرض د. الربيعة خلال اللقاء أعمال وإنجازات المركز الإغاثية والإنسانية التي قام بها والبرامج التي نفذها منذ إنشائه لمختلف دول وشعوب العالم ومنها جمهورية العراق الشقيقة.