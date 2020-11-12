شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز التعاون بـ«حقوق الإنسان» مع أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان د. عواد بن صالح العواد في مكتبه، أمس، سفير أمريكا لدى المملكة جون أبي زيد. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في مجال حقوق الإنسان وسبل تعزيزها.

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