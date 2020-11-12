شكرا لقرائتكم خبر عن 4 منافذ لدخول وخروج المصلين بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل
وبيَّن مدير الإدارة العامة للأمن والسلامة فايز الحارثي أن من مهام الإدارة المساندة في تنظيم المصلين أثناء الطواف، وترك مسافة آمنة بينهم، وتحويلهم بعد الانتهاء من الطواف إلى مصلى الركعتين وإرشاد المعتمرين لتطبيق التباعد، والحرص على لبس الكمام، وتوجيههم نحو المسار المحدد للمسعى وعدم الجلوس في المصلى بعد الانتهاء من الركعتين.
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