شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة استعدادات افتتاح منفذ جديدة عرعر والان نبدء بالتفاصيل
ونوه أمير الحدود الشمالية بما اتخذته القيادة الحكيمة من قرارات لتعزيز العلاقات المتميزة والتكامل الإستراتيجي بين المملكة والعراق الشقيق من خلال مجلس التنسيق السعودي العراقي، مؤكدا أن اجتماع سمو ولي العهد -حفظه الله- ودولة رئيس مجلس الوزراء العراقي أمس الأول يؤسس لمرحلة تاريخية لتعزيز العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين.
ولفت إلى أهمية منفذ جديدة عرعر في تنمية التجارة البينية بين المملكة والعراق بما يُعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية، التي ستشهد بعد إتمام هذا المشروع تعاونًا كبيرًا من خلال الفرص الاستثمارية في المجالات كافة، وصولا إلى تحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، مشيدا بما أنجز من تجهيزات بشرية ومادية وإجرائية لافتتاح مركز جديدة عرعر. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ذات العلاقة بأعمال الجمارك بالمنفذ.
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