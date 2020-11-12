شكرا لقرائتكم خبر عن وسام الملك عبدالعزيز لـ 181 متبرعا بالأعضاء والان نبدء بالتفاصيل

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح 181 موطناً وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لتبرع كل منهم بأحد الأعضاء الرئيسية.

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