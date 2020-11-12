شكرا لقرائتكم خبر عن 421 متعافيا من كورونا وتسجيل 394 إصابة والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت وزارة الصحة، أمس، 394 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد «كوفيد-19» ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 351849 حالة، بينها 7557 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة، منها 786 حالة حرجة، كما سُجلت 421 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين «ولله الحمد» إلى 338702 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 5590 حالة، بإضافة 14 حالة وفاة جديدة، لافتةً إلى إجراء 62922 فحصًا مخبريًا جديدًا.

ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً كانت طبية أو قماشية أو غطاءً محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجّه لعيادات تطمن التي هيّأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز تأكد المخصصة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال «صحتي» أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937.