شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع يبحث مهددات أمن المنطقة مع المبعوث الأمريكي لإيران والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، أمس بالرياض، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص لإيران إليوت أبرامز. ‏

وجرى خلال الاستقبال بحث التعاون القائم بين البلدين لتعزيز استقرار المنطقة والتعامل مع مهددات أمنها وبما يحقق المصالح المشتركة، في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين. ‏

حضر الاستقبال المستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس ركن طلال بن عبدالله العتيبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد آل جابر ومدير عام مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن سيف، فيما حضره من الجانب الأمريكي ‏سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد والوفد المرافق للمبعوث الأمريكي.