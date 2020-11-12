اعتراض طائرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية تجاه المدنيين بالمملكة

2020-11-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اعتراض طائرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية تجاه المدنيين في المملكة.

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وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق، اعتراض وتدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من محافظة الحديدة.

وفي التفاصيل: صرح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف البحرية رصدت مساء اليوم الأربعاء (11 نوفمبر 2020م) محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة.

وأضاف العميد المالكي، أنه تم تدمير الزورقين المفخخين واللذين يمثلان تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

