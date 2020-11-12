الملك سلمان: المملكة حرصت منذ تأسيس أوبك على استقرار أسواق النفط

2020-11-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- على حرص المملكة على استقرار أسواق النفط.

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وقال الملك سلمان- أيده الله- في خطابه بافتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى: قد حرصت المملكة العربية السعودية منذ تأسيس منظمة أوبك على استقرار أسواق البترول العالمية، وليس أدل على هذا الأمر من دورها المحوري الذي قامت به في تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة (أوبك بلس) وذلك نتيجة مبادرات المملكة لتسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها.

كما عملت المملكة ولا تزال تعمل لضمان استقرار إمدادات البترول للعالم، بما يخدم المنتجين والمستهلكين على حد سواء، على الرغم من الظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم اليوم بسبب جائحة كورونا، وانعكاساتها على أسواق البترول العالمية.

وتطرق الملك المفدى لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، وقال: إنها خارطة طريق لمستقبل أفضل لكل من يعيش في هذا الوطن الطموح فقد أسهمت الرؤية خلال مرحلة البناء والتأسيس في تحقيق مجموعة من الإنجازات على عدة أصعدة، أبرزها تحسين الخدمات الحكومية، ورفع نسبة التملك في قطاع الإسكان، وتطوير قطاعات الترفيه والرياضة والسياحة، واستقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تمكين المرأة وتفعيل دورها في المجتمع وسوق العمل.

ونستعد حاليًّا لمرحلة دفع عجلة الإنجاز، والتي تتسم بتمكين متابعات الخليج 365 وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر وزيادة فاعلية التنفيذ.

