أكد أن رؤية المملكة 2030 خارطة طريق لمستقبل أفضل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خادم الحرمين: القضاء على الفساد واجتثاث جذورهمهمة وطنية للحفاظ على المال

خادم الحرمين: القضاء على الفساد واجتثاث جذورهمهمة وطنية للحفاظ على المال

الخميس - 12 نوفمبر 2020 Thu - 12 Nov 2020

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