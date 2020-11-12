أكد أن رؤية المملكة 2030 خارطة طريق لمستقبل أفضل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خادم الحرمين: القضاء على الفساد واجتثاث جذورهمهمة وطنية للحفاظ على المال
خادم الحرمين: القضاء على الفساد واجتثاث جذورهمهمة وطنية للحفاظ على المال
الخميس - 12 نوفمبر 2020
Thu - 12 Nov 2020
من الخطاب الملكي السنوي
من الخطاب الملكي السنوي
من الخطاب الملكي السنوي
من الخطاب الملكي السنوي
من الخطاب الملكي السنوي
من الخطاب الملكي السنوي
من الخطاب الملكي السنوي
من الخطاب الملكي السنوي
من الخطاب الملكي السنوي
من الخطاب الملكي السنوي
من الخطاب الملكي السنوي
من الخطاب الملكي السنوي
DST_1448741_2143592
من الخطاب الملكي السنوي
من الخطاب الملكي السنوي
من الخطاب الملكي السنوي
من الخطاب الملكي السنوي
من الخطاب الملكي السنوي
من الخطاب الملكي السنوي
من الخطاب الملكي السنوي
من الخطاب الملكي السنوي
من الخطاب الملكي السنوي
من الخطاب الملكي السنوي
من الخطاب الملكي السنوي
من الخطاب الملكي السنوي
من الخطاب الملكي السنوي
من الخطاب الملكي السنوي
من الخطاب الملكي السنوي
من الخطاب الملكي السنوي
من الخطاب الملكي السنوي
DST_1448729_2143514
من الخطاب الملكي السنوي
من الخطاب الملكي السنوي
من الخطاب الملكي السنوي
من الخطاب الملكي السنوي
من الخطاب الملكي السنوي
من الخطاب الملكي السنوي
من الخطاب الملكي السنوي
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.