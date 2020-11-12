، انطلاق تصفيات بطولة المملكة للشطرنج السريع بجدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور 44 لاعبًا سعوديًا من مختلف الأعمار

انطلقت يوم أمس الأربعاء أولى جولات تصفيات بطولة المملكة 2020 للشطرنج السريع بمحافظة جدة بحضور 44 لاعبًا سعوديًا من مختلف الأعمار.

حيث شارك أصغر لاعب في التصفيات فيصل الحارثي البالغ من العمر ثلاثة عشر عامًا وبتصنيفات متفاوتة تحت مظلة وزارة الرياضة وذلك بعد عودة النشاطات الرياضية من جائحة كورونا ضمن البرنامج الزمني، حيث أعلن الأمين العام للاتحاد السعودي للشطرنج ماجد السليمان لحظة البداية.

وتستمر التصفيات لسبع جولات، وبذلك يتأهل العشرة الأوائل لنهائيات بطولة المملكة 2020 والتي تحدد لاحقًا مع اتخاذ الاحترازات الصحية والتباعد الاجتماعي.

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