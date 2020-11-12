- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تتابع إمارة منطقة القصيم ممثلة بوكالة الإمارة للشؤون الأمنية، بمشاركة أمانة منطقة القصيم وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة والجهات المعنية، تطبيق الأنظمة والتعليمات بخصوص بعض الأراضي والأملاك التي لا يمتلك أصحابها صكوكًا شرعية تثبت ملكيتها، كما هو منصوص عليه في الأمر السامي الكريم رقم 19609 وتاريخ 28 / 8/ 1399هـ، القاضي بضرورة إزالة التعديات الواقعة على الأراضي البيضاء الحكومية، سواء زراعية أو سكنية.
وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم أحمد بن عبدالله الحصين أن اللجنة المختصة قد شرعت بتنفيذ الإزالة في مدينة بريدة، وعدد من المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة، بعد التحقق من عدم وجود ما يثبت تملُّك أصحابها لها. لافتًا إلى توجيه سمو أمير المنطقة بعدم إزالة أي أملاك إلا بعد التحقق من عدم ثبوت ملكيتها.
12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442 01:51 AM
"الحصين": اللجنة المختصة شرعت بالتنفيذ في بريدة وعدد من محافظات المنطقة
تتابع إمارة منطقة القصيم ممثلة بوكالة الإمارة للشؤون الأمنية، بمشاركة أمانة منطقة القصيم وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة والجهات المعنية، تطبيق الأنظمة والتعليمات بخصوص بعض الأراضي والأملاك التي لا يمتلك أصحابها صكوكًا شرعية تثبت ملكيتها، كما هو منصوص عليه في الأمر السامي الكريم رقم 19609 وتاريخ 28 / 8/ 1399هـ، القاضي بضرورة إزالة التعديات الواقعة على الأراضي البيضاء الحكومية، سواء زراعية أو سكنية.
وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم أحمد بن عبدالله الحصين أن اللجنة المختصة قد شرعت بتنفيذ الإزالة في مدينة بريدة، وعدد من المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة، بعد التحقق من عدم وجود ما يثبت تملُّك أصحابها لها. لافتًا إلى توجيه سمو أمير المنطقة بعدم إزالة أي أملاك إلا بعد التحقق من عدم ثبوت ملكيتها.
، إنفاذًا للأمر السامي.. البدء بإزالة التعديات على الأراضي التابعة لأملاك الدولة بالقصيم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر إنفاذًا للأمر السامي.. البدء بإزالة التعديات على الأراضي التابعة لأملاك الدولة بالقصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.