شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ: يارب أجعل كل قطرة دم مني شفيعة لي عند لقاءك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تزامنا مع رحلته العلاجية في أمريكا، تمنى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، أن تكون آلامه شفيعة له.

وقال آل الشيخ: " يا رب أجعل كل أبره وكل جرح وكل قطرة دم مني شفيعة لي عند لقاء وجهك الكريم يا رحيم " .

وتفاعل المواطنون مع آل الشيخ، سائلين الله عز وجل له السلامة والشفاء، والعودة عاجلًا إلى وطنه في المملكة.