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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): باشرت فرق الدفاع المدني بجدة، حريق بمستودع شحن بحي الفيحاء. باشرت فرق الدفاع المدني بجدة، حريق بمستودع شحن بحي الفيحاء. ونجحت الفرق في محاصرة الحريق، وتعمل على إخماده بشكل كامل. وأوضح الدفاع المدني أنه لم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن.

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