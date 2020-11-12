شكرا لمتابعة خبر عن تدمير طائرة حوثية مفخخة اٌطلقت باتجاه المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم الخميس، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وكانت قوات التحالف العربي البحرية، قد تمكنت أمس الأربعاء، من اعتراض وتدمير زورقين مفخخين بجنوب البحر الأحمر أطلقته ميليشيا الحوثي من محافظة الحديدة.