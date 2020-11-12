شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين: المملكة تؤكد استمرار وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- على استمرار وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلةن وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتساند الجهود الرامية لإحلال السلام في الشرق الأوسط.
كما أكد الملك سلمان على تأييد المملكة للحل السلمي في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن 2245 و مسار جنيف 1، وتؤكد دعمها لكل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة.
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