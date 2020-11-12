شكرا لمتابعة خبر عن توضيح بشأن إزالة تعديات على أراضي تابعة لأملاك الدولة بالقصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

أكدت إمارة منطقة القصيم على متابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات بخصوص بعض الأراضي والأملاك التي لايمتلك أصحابها صكوك شرعية تثبت ملكيتها كما هو منصوص عليه في الأمر السامي والقاضي بضرورة إزالة التعديات الواقعة على الأراضي البيضاء الحكومية سواء زراعية أو سكنية.

وأشار المتحدث الرسمي لإمارة القصيم أحمد بن عبدالله الحصين إلى أن اللجنة المختصة قد شرعت بتنفيذ الإزالة في مدينة بريدة وعدد من المحافظات والمراكز بالمنطقة بعد التحقق من عدم وجود مايثبت تملك اصحابها لها.

كما أكد على أن سمو أمير المنطقة قد وجه بعدم إزالة أي أملاك إلا بعد التحقق من عدم ثبوت ملكيتها.