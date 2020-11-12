شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مساجد الجوف القديمة بعد تطويرها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

قال أحد جماعة مسجد الرحيبيين عجلان العجلان إن مسجد الرحيبيين من المساجد القديمة في دومة الجندل، مضيفا:" أجدادي وكبار السن كانوا يؤدون الصلوات في المسجد ويتحدثون مع بعضهم البعض".

وأوضح العجلان خلال تصريحات تلفزيونية إن مسجد الرحيبيين من أقدم المساجد التراثية، لافتا إلى أن مشروع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان-حفظه الله- لتطوير المساجد التاريخية في المملكة يدل على حرص حكومة خادم الحرمين على المحافظة على ثقافتنا وحضارتنا.

وشملت المساجد التاريخية في منطقة الجوف " الرحيبيين، والحديثة، والعيساوية "، حيث أن إجمالي المساحات ومجموع المصلين في المساجد الثلاثة ١٠٨٥ متر مربع، عدد المصلين 372 مصليا

وكان مشروع ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- لتطوير المساجد التاريخية عزز الاهتمام بتطوير القرى والبلدات التراثية وأواسط المدن التاريخية فى المملكة، وإعادة تأهيل تلك المساجد للعبادة والصلاة بعد أن طالها الهجر فى السنوات الماضية.