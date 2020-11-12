شكرا لمتابعة خبر عن الحقيل: «حجم الاستثمار في قطاع الإسكان بلغ 290 مليار ريال» (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف ماجد الحقيل؛ وزير الإسكان، إن الوزارة نجحت في تحقيق مستهدفاتها للعام الجاري 2020 ، لتسهيل تملك المواطنين عبر إجراءات إلكترونية.

وقال «الحقيل» في تصريحات تلفزيونية لقناة «الشرق بلومبيرج» إن «برنامج الإسكان» ساهم في توازن العرض والطلب في السوق، عبر تطبيق وموقع سكني بتوفير الحلول التمويلية.

وأشار إلى أن أكثر من 775 ألف أسرة استفادوا منذ بداية البرنامج وحتى نهاية أكتوبر 2020، بينها أكثر من 270 ألف أسرة سكنت منازلها بمعدل استفادة شهري تجاوز 31 ألف أسرة.

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وأشار إلى أنه تم تسجيل أكثر من مليوني عملية تحميل لتسريع التملك بالحصول على الاستحقاق الفوري، وحجز جميع المشاريع والمخططات واختيار مواقعها وإصدار رخص البناء وعروض الأسعار.

وأوضح أن حجم الاستثمار في قطاع الإسكان بلغ أكثر من 290 مليار ريال مقارنة بالمستهدف البالغ 87 مليار ريال.

ولفت إلى أن مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي بلغت نحو 5.5% وحوالي 7.1% لقطاع الأنشطة العقارية.