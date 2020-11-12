«هدف» يحدد الأهداف الاستراتيجية لإطلاق المرصد الوطني للعمل

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، عن الأهداف الاستراتيجية لإطلاق المرصد الوطني للعمل.

وكتب صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق بموقع تويتر: تُسهم بوابة المرصد الوطني للعمل، في دعم التحول الاستراتيجي من خلال توفير البيانات والمعلومات حول المواضيع الرئيسية والمستقبلية لسوق العمل في المملكة.

أهداف المرصد الوطني للعمل

وأوضح صندوق «هدف»، أن المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، يعمل وفق 4 أهداف استراتيجية لدعم بيانات ومؤشرات سوق العمل، من خلال توفير بيانات دقيقة وموثوقة حول سوق العمل، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وكذلك إدارة ونشر المعرفة.

وترتكز الأهداف التشغيلية لبوابة المرصد الوطني للعمل في تخطيط وتحسين البيانات، وضمان جودتها، وتطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، وتحسين مقاييس سوق العمل، وتقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسيين، وتقديم الخدمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، وإدارة المشاريع البحثية، وإنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، وجمع وتخزين البيانات والمنتجات التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات لشركاء العمل.

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واستكمل المرصد مؤخرًا الربط الآلي مع 13 جهة في القطاعات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، من أجل توفير بيانات تتميز بسهولة الوصول واستخراج الإحصاءات بشكل مباشر وفي أي وقت، ويتم تحديث ونشر الإحصاءات والمؤشرات بشكل مستمر لتعكس واقع سوق العمل السعودي.

وكان المرصد الوطني للعمل، أضاف ثلاثة مؤشرات في سوق العمل، هي مؤشرات المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص، مؤشرات توظيف الخريجين في القطاع الخاص، مؤشرات المنشآت الخاضعة لبرنامج نطاقات.

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