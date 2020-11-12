بالفيديو.. ٢٧٩ معتمرًا إندونيسيًّا يغادرون المملكة بعد أداء العمرة

في أجواء آمنة وصحية..
أعلنت وزارة الحج والعمرة، مساء اليوم الأربعاء، مغادرة ٢٧٩ معتمرًا من إندونيسيا بعد أن أدوا العمرة في أجواء آمنة وصحية.
وقالت الوزارة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر في تغريدة أرفقت معها مقطع فيديو: «بفضل من الله غادرنا قبل قليل ٢٧٩ معتمر من دولة إندونيسيا إلى بلادهم بعد أن أدوا العمرة في أجواء آمنة وصحية تحت إشراف مباشر من جميع الجهات المعنية.. نسأل الله أن يتقبل منهم وأن يوصلهم إلى وطنهم سالمين».
#فيديو | 🎥
بفضل من الله غادرنا قبل قليل ٢٧٩ معتمر من دولة إندونيسيا إلى بلادهم بعد أن أدوا العمرة في أجواء آمنة وصحية تحت إشراف مباشر من جميع الجهات المعنية ... نسأل الله أن يتقبل منهم وأن يوصلهم إلى وطنهم سالمين. pic.twitter.com/sz5OJyxS86
Advertisements
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) November 11, 2020
#فيديو | 🎥
بفضل من الله غادرنا قبل قليل ٢٧٩ معتمر من دولة إندونيسيا إلى بلادهم بعد أن أدوا العمرة في أجواء آمنة وصحية تحت إشراف مباشر من جميع الجهات المعنية ... نسأل الله أن يتقبل منهم وأن يوصلهم إلى وطنهم سالمين. pic.twitter.com/sz5OJyxS86
اقرأ أيضا:
بالفيديو.. وصول الدفعة الثالثة من معتمري إندونيسيا إلى العاصمة المقدسة.. وخضوعهم للعزل الطبي 3 أيام
بالفيديو.. وصول عدد من معتمري باكستان للمدينة المنورة بعد أداء مناسك العمرة
بالصور.. وزارة الحج والعمرة تستقبل الفوج الثالث من معتمري الخارج
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ٢٧٩ معتمرًا إندونيسيًّا يغادرون المملكة بعد أداء العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.