بالفيديو.. ٢٧٩ معتمرًا إندونيسيًّا يغادرون المملكة بعد أداء العمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة، مساء اليوم الأربعاء، مغادرة ٢٧٩ معتمرًا من إندونيسيا بعد أن أدوا العمرة في أجواء آمنة وصحية.

وقالت الوزارة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر في تغريدة أرفقت معها مقطع فيديو: «بفضل من الله غادرنا قبل قليل ٢٧٩ معتمر من دولة إندونيسيا إلى بلادهم بعد أن أدوا العمرة في أجواء آمنة وصحية تحت إشراف مباشر من جميع الجهات المعنية.. نسأل الله أن يتقبل منهم وأن يوصلهم إلى وطنهم سالمين».

#فيديو⁩ | 🎥



بفضل من الله غادرنا قبل قليل ٢٧٩ معتمر من دولة إندونيسيا إلى بلادهم بعد أن أدوا العمرة في أجواء آمنة وصحية تحت إشراف مباشر من جميع الجهات المعنية ... نسأل الله أن يتقبل منهم وأن يوصلهم إلى وطنهم سالمين. pic.twitter.com/sz5OJyxS86 Advertisements — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) November 11, 2020

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