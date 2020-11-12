حملة إدانة عربية ودولية لحادث «مقبرة جدة» الفاشل.. وتضامن كامل مع المملكة في اتخاذ إجراءاتها

قُوبل العمل الإرهابي الفاشل والجبان الذي وقع بمقبرة لغير المسلمين أثناء مناسبة في محافظة جدة، بحملة إدانات عربية ودولية واسعة.

وأعربت سفارات الولايات المتحدة، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، وبريطانيا، عن شكرها للمملكة العربية السعودية بشان جهودها حيال حادثة مقبرة جدة، وقالت سفارات الدول الخمس بالمملكة، في بيان: نشكر السعوديين الشجعان الذين بادروا بمساعدة كل من كان في موقع حادثة مقبرة جدة وندعم السعودية في ملاحقة مرتكبيه.

واستنكرت منظمة التعاون الإسلامي الحادث، وأكدت وقوفها وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، كما أدان الحادث رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، مبديًّا التضامن التام مع المملكة وثقته في قدرتها على حماية منشآتها الحيوية وأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين عليها وتصدّيها للجماعات الإرهابية، مشيدًا بالتعامل الفوري لقوات الأمن السعودية مع هذا الإرهابي.

وأدانت وزارة الخارجية المصرية، الحادث وجددت مصر رفضها القاطع لكل أشكال العنف والتطرف والجرائم الإرهابية، ومطالبتها بضرورة تكاتُف وتكثيف الجهود الدولية من أجل التصدي للإرهاب بكل مظاهره، كما أدانته دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة تضامنها للمملكة العربية السعودية، وشددت على أن هذا العمل يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما أدانت وزارة الخارجية الأردنية، العمل الإرهابي وقالت الوزارة، في بيان: «ندين الهجوم الجبان الذي استهدف إحدى المقابر في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة وأدى إلى إصابة شخصين». وجددت التأكيد على إدانة واستنكار هذا الهجوم الجبان الذي استهدف الأبرياء ويتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها للحادث أضافت الوزارة في بيان، أن هذه لأعمال التي تستهدف الأبرياء وتروع الآمنين، تمثل صورًا بشعة للتطرف والغلو وتخالف كل الأديان السماوية والأعراف والقوانين المدنية، وشددت على تضامنها مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات حفاظا على أمنها واستقرارها.

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كذلك أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة العمل الإرهابي وأعربت، عن خالص تمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين جراء هذا الاعتداء الآثم الجبان، مؤكدة وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لبسط الأمن والاستقرار في أراضيها، والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وقامت وزارة الخارجية في سلطنة عمان، بإدانة الاعتداء الآثم وقالت: إن السلطنة تعرب عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الآثم على إحدى المقابر في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي نتج عنه إصابة عدد من الأبرياء وتؤكد تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة في مواجهة الأعمال الإجرامية التي تستهدف الأبرياء وتروعهم وترجو الشفاء العاجل للمصابين.

وكان المُتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، صرَّح بأن الجهات الأمنية باشرت، صباح اليوم الأربعاء، حادثة اعتداء فاشل وجبان أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة، نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين، وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيقات في ذلك، ولا يزال محل المتابعة الأمنية.

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