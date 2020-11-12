سلطنة عُمَان تجدد التضامن مع السعودية بمواجهة الأعمال الإجرامية

أدانت وزارة الخارجية في سلطنة عمان، الاعتداء الآثم على إحدى المقابر في جدة، وجددت التأكيد على تضامنها مع المملكة.

جاء ذلك في بيان للوزارة، أوردته وكالة الأنباء البحرينية، قالت فيه: إن السلطنة تعرب عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الآثم على إحدى المقابر في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي نتج عنه إصابة عدد من الأبرياء وتؤكد تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة في مواجهة الأعمال الإجرامية التي تستهدف الأبرياء وتروعهم وترجو الشفاء العاجل للمصابين.

وكان المُتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، صرَّح بأن الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم الأربعاء حادثة اعتداء فاشل وجبان أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة، نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين، وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيقات في ذلك، ولا يزال محل المتابعة الأمنية.

وأعربت سفارات الولايات المتحدة، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، وبريطانيا، عن شكرها للمملكة العربية السعودية بشان جهودها حيال حادثة مقبرة جدة، وقالت سفارات الدول الخمس بالمملكة، في بيان: نشكر السعوديين الشجعان الذين بادروا بمساعدة كل من كان في موقع حادثة مقبرة جدة وندعم السعودية في ملاحقة مرتكبيه.

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