خلال لقائهما..

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لمملكة الدنمارك، اليوم، وزير خارجية الدنمارك ييبه كوفود. ‏‎وجرى، خلال اللقاء، استعراض متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أقام وزير الخارجية الدنماركي حفل غداء على شرف وزير الدولة لشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء في مقر وزارة الخارجية الدنماركية، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة الدنمارك فهد الرويلي وكبار مسؤولي وزارة الخارجية الدنماركية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير الخارجية الدنماركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.