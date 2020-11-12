«الزكاة والدخل» تحدد 4  مراحل تمر بها رحلة المُبلّغ على التهرب والمخالفات الضريبية

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الخطوات والمراحل التي تمر بها رحلة المُبلّغ على التهرب والمخالفات الضريبية.

وشاركت هيئة الزكاة والدخل، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق بموقع تويتر، صورة معلوماتية حددت رحلة المبلّغ لدى الهيئة.

رحلة المبلّغ

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن هناك 4 مراحل تمر بها رحلة المبلغ في رفع بلاغات مخالفات أنظمة ولوائح الهيئة ومنح المكافآت وهي كالتالي:

- المرحلة الأولى: تقديم بلاغ من خلال القنوات المختصة

ويقوم المُبلّغ في هذه المرحلة برفع بلاغ عن طريق أحد طريقين إما تطبيق ضريبة القيمة المضافة أو الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للزكاة والدخل.

- المرحلة الثانية: رسالة استلام البلاغ

وفيها يستلم المبلغ ريالة نصية تفيد بأنه تم استلام البلاغ

- المرحلة الثالثة: رسالة مباشرة البلاغ

ويتم إشعار المُبلّغ بمباشرة البلاغ والتأكد من صحة المعلومات

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- المرحلة الرابعة: رسالة إغلاق البلاغ

ويتم إشعار المُبلّغ بإغلاق البلاغ وحالة القبول أو الرفض

الإبلاغ عن المخالفات الضريبية

وفي وقت سابق، حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة الحالات التي يمكن الإبلاغ فيها عن مخالفة نظام ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه يمكن تقديم بلاغ عن مخالفة ضريبة القيمة المضافة في حالة عدم كتابة الرقم الضريبي في الفاتورة، وعدم توضيح نوع السلع والخدمات المقدمة بشكل دقيق في الفاتورة الضريبية.

وكذلك تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المواطن في حالة المسكن الأول بما لا يزيد على 850 ألف ريال أو في حالة التعليم الأهلي أو الرعاية الصحية الخاصة، وعدم كتابة التاريخ في الفاتورة الضريبية، وفقا للهيئة العامة للزكاة والدخل.

واحتساب ضريبة أقل أو أكثر من 15%، وعدم كتابة عنوان المنشأة في الفاتورة الضريبية، وتحصيل ضريبة القيمة لمضافة من قبل فرد أو منشأة غير مسجلة في الضريبة، وفقا للهيئة العامة للزكاة والدخل.

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