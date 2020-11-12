لتقديم الرعاية الصحية لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. مذكرة تفاهم بين «الموارد البشرية» و«أطباء طيبة» الخيرية

وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجمعية أطباء طيبة الطبية الخيرية بمنطقة المدينة المنورة، مذكرة تفاهم مشتركة في مجال توفير الخدمات والرعاية الصحية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالمدينة المنورة؛ حيث مثل الوزارة في توقيع الاتفاقية وكيل الوزارة للتمكين والضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك، ومن جانب الجمعية رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالحميد بن محمد علي شحات.

وتهدف الوزارة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الغير ربحي، والإسهام في رفع العائد الاجتماعي والتنموي وتلبية الاحتياجات الصحية ومد يد العون لمستفيدي الضمان الاجتماعي؛ حيث ستقوم الجمعية وبحسب الاتفاقية بدعم وتأهيل المرضى المحتاجين للرعاية الصحية من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وستوفر الوزارة وعبر مكاتب الضمان بالمنطقة التعريف بمشاريع الجمعية وبرامجها المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي؛ حيث ستكون الجمعية شريكًا لوكالة التمكين و الضمان الاجتماعي في تقديم الرعاية الصحية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ودعوة الجمعية في أنشطة ومناسبات الوزارة الخاصة بالضمان الاجتماعي في المنطقة.

يشار، إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال عقد تلك الاتفاقيات إلى تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق من خلال بناء وتطوير الشراكات بما يُسهم في التكامل بين الجهات ورفع كفاءة العمل، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030م ودعمًا لمستهدفات برامج التحول الوطني 2020م.