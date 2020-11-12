ولي العهد يعزي ملك البحرين في وفاة  الأمير خليفة بن سلمان

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، الأربعاء، بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وأعرب سمو ولي العهد خلال الاتصال، عن العزاء والمواساة لجلالته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، رحمه الله، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

فيما عبر جلالة ملك مملكة البحرين عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على عزائه ومواساته لهم في الفقيد.