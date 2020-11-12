رابطة العالم الإسلامي: حادث الاعتداء الفاشل والجبان بجدة لا يصدر إلا عن مجرم حاقد

تمنت الشفاء للمصابين..

أدانت رابطة العالم الإسلامي حادثة الاعتداء الفاشل والجبان، ونتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين. وأكدت الرابطة، في بيان صادر عن الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن هذا الاعتداء الفاشل والجبان والمعزول لا يُمثل إلا نفسه، ولا يصدر إلا عن مجرم حاقد، معرباً عن خالص دعواته للمصابين بالشفاء العاجل. Advertisements اقرأ أيضا: سلطنة عُمَان تجدد التضامن مع السعودية بمواجهة الأعمال الإجرامية «التعاون الإسلامي» تؤكد تضامنها مع المملكة.. وتدين الاعتداء الفاشل الجبان بجدة

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