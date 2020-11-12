«مؤسسة الحبوب» تحدد 8 ضوابط لاستيراد الشعير

اشترطت ضرورة استيفائها..

حددت المؤسسة العامة للحبوب، أبرز الضوابط والشروط اللازم على المستورد استيفاؤها لاستيراد الشعير. وشاركت مؤسسة الحبوب، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق بموقع تويتر، صورة معلوماتية حددت فيها ضوابط استيراد الشعير. ضوابط استيراد الشعير وأوضحت المؤسسة العامة للحبوب أنه يجب على مستوردي الشعير استيفاء الشروط اللازمة والتي تتمثل في: - التأهيل سيكون من خلال المنصة الإلكترونية التي سيتم تدشينها قريبًا. - السجل التجاري يجب أن يتضمن نشاط استيراد وتجارة الشعير. - أن تكون جميع التراخيص والشهادات اللازمة لممارسة النشاط سارية المفعول. Advertisements - القدرات التخزينية يجب ألا تقل عن 45 ألف طن. - تسجيل العلامة التجارية للشركة. - إذن الاستيراط تصدره المؤسسة العامة للحبوب قبل وصول الشحنة بـ(30) يومًا. - توفر مخزون استراتيجي بكل شركة بحيث لا يقل عن مبيعات (50) يوم عمل. - تزويد المؤسسة بتقرير دوري عن وضع المخزونات. اقرأ أيضًا : صرف دفعة جديدة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم «مؤسسة الحبوب» تطرح مناقصة لاستيراد 600 ألف طن قمح

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