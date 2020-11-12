الملك وولي العهد يعزيان قادة البحرين والكويت

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا، أمس، بالملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. وأعرب خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال عن خالص عزائه ومواساته لجلالته، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين ـ رحمه الله، داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وقد عبر ملك مملكة البحرين عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وعلى صادق عزائه لهم، سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويجزل له الأجر على مواساته في الفقيد.

من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة. وقال ولي العهد: «تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ـ رحمه الله ـ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».

كما بعث خادم الحرمين، برقية عزاء ومواساة، إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ خليفة صباح صباح سعود الصباح. وقال الملك: «علمنا بنبأ وفاة الشيخ خليفة صباح صباح سعود الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

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من جهته، بعث ولي العهد، برقية عزاء ومواساة، إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ خليفة صباح صباح سعود الصباح.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة الشيخ خليفة صباح صباح سعود الصباح ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

كما بعث ولي العهد، برقية عزاء ومواساة، لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ خليفة صباح صباح سعود الصباح، قال فيها: «تلقينا نبأ وفاة الشيخ خليفة صباح صباح سعود الصباح ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».