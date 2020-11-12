محمد بن سلمان يعزي ملك وولي عهد البحرين

أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيًا، بملك مملكة البحرين الشقيقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وأعرب ولي العهد خلال الاتصال، عن العزاء والمواساة له في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، فيما عبر ملك مملكة البحرين عن الشكر والتقدير لولي العهد على عزائه ومواساته لهم في الفقيد. كما أجرى الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفيًا، بولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. وأعرب ولي العهد خلال الاتصال، عن العزاء والمواساة لولي العهد البحريني في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، متمنياً لولي العهد التوفيق في منصبه الجديد بتعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء في مملكة البحرين، فيما عبر ولي العهد البحريني، عن التقدير لولي العهد على عزائه ومواساته لهم في الفقيد، مقدمًا الشكر لولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة.



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