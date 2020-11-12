السعودية اليوم / تونس تسجل 1529 إصابة بفيروس كورونا



تونس 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1529 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 74 ألفًا و 522 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2100 حالة وفاة.

// انتهى //

23:38ت م

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تونس 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1529 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و21 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 74 ألفًا و 522 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2100 حالة وفاة.// انتهى //23:38ت م0259

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