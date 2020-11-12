السعودية اليوم / نيجيريا تسجل أكثر من 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أبوجا 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس

سجلت نيجيريا 152 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة النيجيرية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 64 ألفًا و 336 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفًا و 160 حالة.

// انتهى //

23:22ت م

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أبوجا 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسسجلت نيجيريا 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الصحة النيجيرية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 64 ألفًا و 336 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفًا و 160 حالة.// انتهى //23:22ت م0255

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