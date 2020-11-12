السعودية اليوم / مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يزور قرية جازان التراثية



جيزان 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس

زار معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس محمد بن ناصر الجاسر اليوم، القرية التراثية بجازان.

واطّلع خلال الزيارة، التي رافقه خلالها وكيل الوزارة لفروع المناطق ياسر بن عبدالرحمن الباطين، على المعالم التراثية القديمة لمنطقة جازان التي تضمها القرية التراثية.

كما استمع إلى عرض من مدير القرية موسى نامس عن التقاليد الاجتماعية والصناعات اليدوية القديمة بجازان، والسوق الشعبي الذي تشارك فيه الأسر المنتجة بتقديم مختلف المنتجات الشعبية.

// انتهى //

23:03ت م

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